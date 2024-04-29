Бим Леонид Шоломович (Соломонович)
Место рожденияг. Витебск, Российская Империя
Дата рождения1914
Дата смерти15.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
г. Витебск, Российская Империя
Бракосочетание
30.04.1939
г. Москва, РСФСР, СССР
Супруг(-а): Леонид Шоломович Бим
Смерть
15.04.1945
г. Гранц, Восточная Пруссия
Похороны
Неизвестно
Воинское Русское кладбище, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Московская, братская могила 39-65, Российская Федерация