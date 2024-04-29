Бим Леонид Шоломович (Соломонович) 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бим Леонид Шоломович (Соломонович)

Место рождения

г. Витебск, Российская Империя

Дата рождения

1914

Дата смерти

15.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Бим Шолом-Довид Мовшевич

Мать: Бим (Блинкова) Сарра-Ента (Слава) Давыдовна

г. Витебск, Российская Империя
Бракосочетание
30.04.1939

Жена: Бим (Эпштейн) Рахиль Соломоновна

г. Москва, РСФСР, СССР
Супруг(-а): Леонид Шоломович Бим
Смерть
15.04.1945
г. Гранц, Восточная Пруссия
Похороны
Неизвестно
Воинское Русское кладбище, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Московская, братская могила 39-65, Российская Федерация

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