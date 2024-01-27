Papin Nicolas John
Место рожденияNovo Salim, Kars, Russia
Дата рождения15.12.1895
Дата смерти11.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1895
Novo Salim, Kars, Russia
Бракосочетание
24.07.1914
Жена: Papin Martha Lukian
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Papin Martha Lukian
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
16.06.1917
Дочь: Alice Nicholas
Мать ребёнка: Papin Martha Lukian
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Fannie
Мать ребёнка: Papin Martha Lukian
Arizona
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Papin Martha Lukian
Arizona
Рождение ребёнка
09.07.1925
Дочь: Anne Nicholas
Мать ребёнка: Papin Martha Lukian
Tolleson, Maricopa County, Arizona, United States of America
Рождение ребёнка
Около 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Papin Martha Lukian
Arizona
Рождение ребёнка
04.03.1929
Мать ребёнка: Papin Martha Lukian
Tolleson, Maricopa, Arizona, USA
Место жительства
1930
Orme, Orme, Maricopa, Arizona, USA
Место жительства
1935
Maricopa, Arizona
Место жительства
1940
Csd-3, Maricopa, Arizona, USA
Смерть
11.12.1959
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Похороны
Неизвестно
Commerce, Los Angeles County, California, United States of America