Papin Nicolas John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Papin Nicolas John

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Место рождения

Novo Salim, Kars, Russia

Дата рождения

15.12.1895

Дата смерти

11.12.1959

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

1915 г.р.
1917 г.р.
Около 1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1895

Отец: Паппин Poppin Иван John Федорович Fred

Мать: Poppin Parasha Andreyovna Alice

Novo Salim, Kars, Russia
Бракосочетание
24.07.1914

Жена: Papin Martha Lukian

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
1915

Сын: Papin Nicholas Nicholas

Мать ребёнка: Papin Martha Lukian

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
16.06.1917

Дочь: Alice Nicholas

Мать ребёнка: Papin Martha Lukian

Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Fannie

Мать ребёнка: Papin Martha Lukian

Arizona
Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Papin Martha Lukian

Arizona
Рождение ребёнка
09.07.1925

Дочь: Anne Nicholas

Мать ребёнка: Papin Martha Lukian

Tolleson, Maricopa County, Arizona, United States of America
Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Papin Martha Lukian

Arizona
Рождение ребёнка
04.03.1929

Сын: Papin William Nicholas

Мать ребёнка: Papin Martha Lukian

Tolleson, Maricopa, Arizona, USA
Место жительства
1930
Orme, Orme, Maricopa, Arizona, USA
Место жительства
1935
Maricopa, Arizona
Место жительства
1940
Csd-3, Maricopa, Arizona, USA
Смерть
11.12.1959
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Похороны
Неизвестно
Commerce, Los Angeles County, California, United States of America
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