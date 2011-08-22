Иванов Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2011

Отец: Иванов Андрей Сергеевич

Мать: Иванова Наталья Алексеевна

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