Андросова / Андрусова / - Закакурина Анна Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Поротникова (Андросова / Андрусова /) Мелания Николаевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
29.12.1885
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
?.11.1888
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
22.03.1900
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич
Бракосочетание
12.05.1900
Смерть
Неизвестно