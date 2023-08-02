Андросова / Андрусова / - Закакурина Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / - Закакурина Анна Сидоровна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Поротникова (Андросова / Андрусова /) Мелания Николаевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1885

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.11.1888

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Николаевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1900

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Алексеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
12.05.1900

Муж: Закакурин Антон Акимович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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