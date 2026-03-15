Лоскутов Нестор Лаврентьевич
мужской, родился Неизвестно, Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Соловьева (Лоскутова) Наталья Несетровна
Мать ребёнка: не указана
Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно