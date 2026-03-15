Лоскутов Нестор Лаврентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лоскутов Нестор Лаврентьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно, Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Дети
Соловьева (Лоскутова) Наталья Несетровна1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Соловьева (Лоскутова) Наталья Несетровна

Мать ребёнка: не указана

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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