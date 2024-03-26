Авдонин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: Авдонин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Авдонина Мария
Рождение ребёнка
Вычислено 1918
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Авдонина Мария
Рождение ребёнка
20.07.1922
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Авдонина Мария
Рождение ребёнка
10.07.1923
Сын: Авдонин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Авдонина Мария
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Авдонина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдонина Мария
Смерть
Неизвестно
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай