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Авдонин Иван Павлович

Место рождения

Тазино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: Авдонин Павел Яковлевич

Мать: Авдонина Лукерья Ивановна

Тазино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Авдонина Мария

Рождение ребёнка
Вычислено 1918

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Авдонина Мария

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.1922

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Авдонина Мария

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.07.1923

Сын: Авдонин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Авдонина Мария

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Авдонин Василий Иванович

Мать ребёнка: Авдонина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдонина Мария

Смерть
Неизвестно
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
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