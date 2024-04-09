Третьякова (Бирюкова) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Бирюкова) Галина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирюков Анатолий

Мать: Бирюкова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
26.10.1975

Дочь: Саповатова (Третьякова) Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Третьяков Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
10.11.1984

Дочь: Родионова (Третьякова) Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Третьяков Виталий Анатольевич

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