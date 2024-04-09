Третьякова (Бирюкова) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирюков Анатолий
Мать: Бирюкова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1975
Дочь: Саповатова (Третьякова) Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Третьяков Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
10.11.1984
Дочь: Родионова (Третьякова) Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Третьяков Виталий Анатольевич