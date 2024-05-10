Телятников Дмитрий Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТелятников Дмитрий Алексеевич

Телятников Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Помещик, Штабс-капитан в отставке
Восприемник
24.08.1852 ст.
Рождество-Богородицкая церковь, слобода Боровая, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Александра Людвиговна (Львовна) Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно

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