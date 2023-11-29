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Маркевич Анна Ивановна

Место рождения

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
13.11.1877 ст.

Муж: Маркевич Савелий Фомич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1882 ст.

Дочь: Базылевич (Маркевич) Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Маркевич Савелий Фомич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.01.1885 ст.

Сын: Маркевич Тимофей Савельевич

Отец ребёнка: Маркевич Савелий Фомич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.

Сын: Маркевич Лаврентий Савельевич

Отец ребёнка: Маркевич Савелий Фомич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1890 ст.

Сын: Маркевич Устин Савельевич

Отец ребёнка: Маркевич Савелий Фомич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1892 ст.

Дочь: Маркевич Степанида Савельевна

Отец ребёнка: Маркевич Савелий Фомич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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