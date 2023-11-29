Маркевич Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1882 ст.
Дочь: Базылевич (Маркевич) Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Маркевич Савелий Фомич
Рождение ребёнка
21.01.1885 ст.
Сын: Маркевич Тимофей Савельевич
Отец ребёнка: Маркевич Савелий Фомич
Рождение ребёнка
05.08.1887 ст.
Сын: Маркевич Лаврентий Савельевич
Отец ребёнка: Маркевич Савелий Фомич
Рождение ребёнка
01.06.1890 ст.
Сын: Маркевич Устин Савельевич
Отец ребёнка: Маркевич Савелий Фомич
Рождение ребёнка
02.11.1892 ст.
Дочь: Маркевич Степанида Савельевна
Отец ребёнка: Маркевич Савелий Фомич
Смерть
Неизвестно