Устинья Игнатьевна
женский, родилась 1769, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать(Из Давыдовки) Аксинья Алексеева/ Архипова1743 г.р.
Супруги
Михаил ПетровОколо 1758 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: (Нечай Четверткин) Перес В 1810 (Нечай Четверткин) Игнат Никитин
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Петров
Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно