Устинья Игнатьевна 1769 — найти родственников по фамилии на Familio

Устинья Игнатьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1769, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
(Нечай Четверткин) Перес В 1810 (Нечай Четверткин) Игнат Никитин1740 г.р.
Мать
(Из Давыдовки) Аксинья Алексеева/ Архипова1743 г.р.
Супруги
Михаил ПетровОколо 1758 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: (Нечай Четверткин) Перес В 1810 (Нечай Четверткин) Игнат Никитин

Мать: (Из Давыдовки) Аксинья Алексеева/ Архипова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Петров

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Выдана в Губашево

Смерть
Неизвестно

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