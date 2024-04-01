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Ударцова Ульяна Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопий ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ударцов Тимофей Петров

Рождение ребёнка
28.01.1874

Дочь: (Ударцова) Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Ударцов Тимофей Петров

Рождение ребёнка
10.01.1877

Дочь: (Ударцова) Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Ударцов Тимофей Петров

Рождение ребёнка
15.12.1877

Сын: Ударцов Стефан Тимофеев

Отец ребёнка: Ударцов Тимофей Петров

Смерть
Неизвестно

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