Ударцова Ульяна Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопий ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1874
Дочь: (Ударцова) Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Ударцов Тимофей Петров
Рождение ребёнка
10.01.1877
Дочь: (Ударцова) Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Ударцов Тимофей Петров
Рождение ребёнка
15.12.1877
Отец ребёнка: Ударцов Тимофей Петров
Смерть
Неизвестно