(Кудряшова) Лукерья Сергеева 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кудряшова) Лукерья Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кудряшов Сергей Иванов1801 г.р.
Мать
Кудряшова Прасковья1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кудряшов Сергей Иванов

Мать: Кудряшова Прасковья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Смерть
Неизвестно

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