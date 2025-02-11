(Кудряшова) Лукерья Сергеева
женский, родилась 1827, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКудряшов Сергей Иванов1801 г.р.
МатьКудряшова Прасковья1803 г.р.
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Место
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Рождение
1827
Отец: Кудряшов Сергей Иванов
Мать: Кудряшова Прасковья
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно