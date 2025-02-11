Николай Дементьев 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Николай Дементьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1808, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Ульяна Макарова1805 г.р.
Дети
Егор Николаев1829 г.р.
Иван Николаев1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Макарова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Егор Николаев

Мать ребёнка: Ульяна Макарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Ульяна Макарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ермолай Николаев

Мать ребёнка: Ульяна Макарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрёна Николаева

Мать ребёнка: Ульяна Макарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анисья Николаева

Мать ребёнка: Ульяна Макарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Федосья Николаева

Мать ребёнка: Ульяна Макарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Ульяна Макарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Пётр Николаев

Мать ребёнка: Ульяна Макарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Смерть
Неизвестно

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