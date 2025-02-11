Николай Дементьев
мужской, родился 1808, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Ульяна Макарова1805 г.р.
Дети
Егор Николаев1829 г.р.
Иван Николаев1832 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Макарова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Егор Николаев
Мать ребёнка: Ульяна Макарова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Ульяна Макарова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ермолай Николаев
Мать ребёнка: Ульяна Макарова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрёна Николаева
Мать ребёнка: Ульяна Макарова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анисья Николаева
Мать ребёнка: Ульяна Макарова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Федосья Николаева
Мать ребёнка: Ульяна Макарова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Ульяна Макарова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пётр Николаев
Мать ребёнка: Ульяна Макарова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно