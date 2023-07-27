Алексеев Николай Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Подполковник медицинской службы. Распределительный эвакуационный пункт №95.
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Орден Красной Звезды.
Смерть
Неизвестно