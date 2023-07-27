Алексеев Николай Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Николай Харлампиевич

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
Неизвестно
Подполковник медицинской службы. Распределительный эвакуационный пункт №95.
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Орден Красной Звезды.
Смерть
Неизвестно

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