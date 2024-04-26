Ольга Павлова Вычислено 1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ольга Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счастливцов Конон Калистратов

Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.

Сын: Счастливцов Иван Кононов

Отец ребёнка: Счастливцов Конон Калистратов

Рождение ребёнка
Вычислено 1865 ст.

Сын: Счастливцов Николай Кононов

Отец ребёнка: Счастливцов Конон Калистратов

Смерть
Неизвестно

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