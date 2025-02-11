Сураева (Крылова) Варвара Афанасьевна
женский, родилась 26.11.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 30.01.1913, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКрылов Афанасий Трифонович1846 г.р.
МатьКрылова Ефимия СергееваДо 1853 г.р.
Супруги
Сураев Иван Михайлович24.01.1881 г.р.
Дети
(Сураева) Александра ИвановнаОколо 1903 г.р.
(Сураева) Евфросиния Ивановна1904 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
26.11.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.01.1900
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: (Сураева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сураев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Сураева) Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Сураев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Сураев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.03.1907
Дочь: (Сураева) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Сураев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1913
Отец ребёнка: Сураев Иван Михайлович
Смерть
30.01.1913