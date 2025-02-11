Сураева (Крылова) Варвара Афанасьевна 26.11.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Сураева (Крылова) Варвара Афанасьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 26.11.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 30.01.1913, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Крылов Афанасий Трифонович1846 г.р.
Мать
Крылова Ефимия СергееваДо 1853 г.р.
Супруги
Сураев Иван Михайлович24.01.1881 г.р.
Дети
(Сураева) Александра ИвановнаОколо 1903 г.р.
(Сураева) Евфросиния Ивановна1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1876

Отец: Крылов Афанасий Трифонович

Мать: Крылова Ефимия Сергеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
26.11.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
15.01.1900

Муж: Сураев Иван Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: (Сураева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сураев Иван Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Сураева) Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Сураев Иван Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сураев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сураев Иван Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.03.1907

Дочь: (Сураева) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Сураев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.1913

Сын: Сураев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Сураев Иван Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
30.01.1913
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: родами

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