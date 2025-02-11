Иван Михайлов
мужской, родился 1761, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1819, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМихайла Архипов1725 г.р.
Супруги
Афимья Фёдорова1761 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Фёдорова
Смерть
1819
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область