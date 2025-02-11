Иван Михайлов 1761 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1761, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1819, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Михайла Архипов1725 г.р.
Мать
(Наталья Иванова) Анастасия Иванова / Наталья Иванова1732 г.р.
Супруги
Афимья Фёдорова1761 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Михайла Архипов

Мать: (Наталья Иванова) Анастасия Иванова / Наталья Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Фёдорова

Смерть
1819
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.