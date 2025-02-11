Устинья Семёнова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Устинья Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Конон Дмитриев1814 г.р.
Дети
Анастасия Кононова1835 г.р.
Тремасов Иван Кононов1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конон Дмитриев

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Кононова

Отец ребёнка: Конон Дмитриев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тремасов Иван Кононов

Отец ребёнка: Конон Дмитриев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Суркова Ксения Кононова

Отец ребёнка: Конон Дмитриев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Емельян Кононов

Отец ребёнка: Конон Дмитриев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Потешкина Мария Кононова

Отец ребёнка: Конон Дмитриев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Кононова

Отец ребёнка: Конон Дмитриев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Смерть
Неизвестно

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