Устинья Семёнова
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Конон Дмитриев1814 г.р.
Дети
Анастасия Кононова1835 г.р.
Тремасов Иван Кононов1842 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конон Дмитриев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Кононова
Отец ребёнка: Конон Дмитриев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Конон Дмитриев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Суркова Ксения Кононова
Отец ребёнка: Конон Дмитриев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Емельян Кононов
Отец ребёнка: Конон Дмитриев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Потешкина Мария Кононова
Отец ребёнка: Конон Дмитриев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Кононова
Отец ребёнка: Конон Дмитриев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно