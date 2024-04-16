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Зайцева Людмила Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1967

Отец: Меркулов Леонид Степанович

Мать: Янкина Евгения Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
06.07.1987

Сын: Зайцев Николай Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
06.10.1990

Дочь: Малыгина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
04.04.2003

Дочь: Гамидова Фарида Адалятовна

Отец ребёнка: не указан

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