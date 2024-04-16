Зайцева Людмила Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1987
Сын: Зайцев Николай Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
06.10.1990
Дочь: Малыгина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.2003
Дочь: Гамидова Фарида Адалятовна
Отец ребёнка: не указан