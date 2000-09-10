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Зайцев Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1965

Дата смерти

10.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Людмила Леонидовна

Рождение ребёнка
06.07.1987

Сын: Зайцев Николай Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Людмила Леонидовна

Рождение ребёнка
06.10.1990

Дочь: Малыгина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Людмила Леонидовна

Смерть
10.09.2000

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