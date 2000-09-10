Зайцев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1965
Дата смерти10.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1987
Сын: Зайцев Николай Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Людмила Леонидовна
Рождение ребёнка
06.10.1990
Дочь: Малыгина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Людмила Леонидовна
Смерть
10.09.2000