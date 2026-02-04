Коляденков Симеон Васильев
мужской, родился Вычислено 1805, Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
умер Неизвестно
ОтецКоляденков Василий ТимофеевВычислено 1772 г.р.
МатьКоляденкова Арина или Ирина Владимирова (?)Вычислено 1770 г.р.
Супруги
Коляденкова Настасья НиколаеваВычислено 1804 г.р.
Дети
Коляденков Федор Симеонов1832 г.р.
(Коляденкова) Феодосья СимеоноваВычислено 1834 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Коляденков Федор Симеонов
Мать ребёнка: Коляденкова Настасья Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: (Коляденкова) Феодосья Симеонова
Мать ребёнка: Коляденкова Настасья Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: (Коляденкова) Марфа Симеонова
Мать ребёнка: Коляденкова Настасья Николаева
Смерть
Неизвестно