Коляденков Симеон Васильев Вычислено 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Коляденков Симеон Васильев

Автор
ВС
Смирнова В.

мужской, родился Вычислено 1805, Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

умер Неизвестно

Отец
Коляденков Василий ТимофеевВычислено 1772 г.р.
Мать
Коляденкова Арина или Ирина Владимирова (?)Вычислено 1770 г.р.
Супруги
Коляденкова Настасья НиколаеваВычислено 1804 г.р.
Дети
Коляденков Федор Симеонов1832 г.р.
(Коляденкова) Феодосья СимеоноваВычислено 1834 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Коляденков Василий Тимофеев

Мать: Коляденкова Арина или Ирина Владимирова (?)

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коляденкова Настасья Николаева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Коляденков Федор Симеонов

Мать ребёнка: Коляденкова Настасья Николаева

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: (Коляденкова) Феодосья Симеонова

Мать ребёнка: Коляденкова Настасья Николаева

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: (Коляденкова) Марфа Симеонова

Мать ребёнка: Коляденкова Настасья Николаева

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.