Макушин Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакушин Василий Георгиевич

Макушин Василий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783 или 1797

Дата смерти

27.11.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 или 1797

Отец: Макушин Георгий Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1817

Сын: Макушин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Макушина Евдокия Несторовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Макушина Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Макушина Евдокия Несторовна

Рождение ребёнка
04.08.1823

Сын: Макушин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Макушина Евдокия Несторовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Макушина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Макушина Евдокия Несторовна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Грошикова Фекла Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Макушин Пимен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушина Евдокия Несторовна

Смерть
27.11.1868
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close