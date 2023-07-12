Макушин Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783 или 1797
Дата смерти27.11.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1783 или 1797
Отец: Макушин Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
15.11.1817
Сын: Макушин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Макушина Евдокия Несторовна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Макушина Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Макушина Евдокия Несторовна
Рождение ребёнка
04.08.1823
Сын: Макушин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Макушина Евдокия Несторовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Макушина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Макушина Евдокия Несторовна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Грошикова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1868