Ягур Сергей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягур Сергей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.2003

Дочь: Ягур Валерия Сергееевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.2008

Дочь: Ягур Марина Сергевна

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