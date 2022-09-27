Ягур Сергей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.2003
Дочь: Ягур Валерия Сергееевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.2008
Дочь: Ягур Марина Сергевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности