Косткина (Калинина) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косткина (Калинина) Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1905

Дата смерти

28.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1928

Сын: Косткин Борис Александрович

Отец ребёнка: Косткин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
27.09.1931

Сын: Смирнов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Косткин Александр Николаевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смерть
28.01.1991
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