Косткина (Калинина) Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1905
Дата смерти28.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1928
Сын: Косткин Борис Александрович
Отец ребёнка: Косткин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1931
Сын: Смирнов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Косткин Александр Николаевич
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смерть
28.01.1991