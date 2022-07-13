Борисова Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Борисова Надежда

Автор
СА
Андреев С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Борисов АлександрНеизвестно г.р.
Борисов ВалерийНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Геннадий

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Александр

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Валерий

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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