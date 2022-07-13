Борисова Надежда
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Борисов АлександрНеизвестно г.р.
Борисов ВалерийНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Геннадий
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Александр
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Валерий
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно