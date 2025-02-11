Николай Ларионов Никифор Ларионов / Николай Ларионов
мужской, родился 1766, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1816, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛорионДо 1748 г.р.
Дети
Трофим Никифоров1796 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Лорион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пётр Николаев Пётр Никифоров / Пётр Николаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Трофим Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Алексей Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1816