Николай Ларионов Никифор Ларионов / Николай Ларионов 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Николай Ларионов Никифор Ларионов / Николай Ларионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1766, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1816, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
ЛорионДо 1748 г.р.
Дети
Пётр Николаев Пётр Никифоров / Пётр Николаев1791 г.р.
Трофим Никифоров1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Лорион

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пётр Николаев Пётр Никифоров / Пётр Николаев

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1796

Сын: Трофим Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1800

Сын: Алексей Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1816
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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