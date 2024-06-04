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Грязнова Фиона Севастьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

13.03.1839

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Дометий (Дементий) Александров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1800

Дочь: Трусова (Грязнова) Василиса Дементьева

Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Грязнова) Матрона Дометиева

Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Грязнов Степан Дементьев

Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1797

Дочь: (Грязнова) Мавра Дементьева

Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1804

Дочь: (Грязнова) Варвара Дометиева

Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Грязнов Федор Дементьев

Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.03.1839
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от ломоты в груди

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