Грязнова Фиона Севастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти13.03.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1800
Дочь: Трусова (Грязнова) Василиса Дементьева
Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Грязнова) Матрона Дометиева
Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров
Рождение ребёнка
21.05.1797
Дочь: (Грязнова) Мавра Дементьева
Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров
Рождение ребёнка
03.12.1804
Дочь: (Грязнова) Варвара Дометиева
Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Грязнов Дометий (Дементий) Александров
Смерть
13.03.1839
Причина смерти: от ломоты в груди