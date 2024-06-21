Новоселова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.?
Сын: Новоселов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Новоселов Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1976
Сын: Новоселов Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Новоселов Анатолий Александрович