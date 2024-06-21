Новоселова Галина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новоселова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.?

Сын: Новоселов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Новоселов Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Около 1976

Сын: Новоселов Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Новоселов Анатолий Александрович

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