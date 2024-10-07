Хасирджев Микиртич (Мкртич, Дмитрий) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасирджев Микиртич (Мкртич, Дмитрий) Александрович

Место рождения

Ахалцихе, ქ. ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთი

Дата рождения

1887

Дата смерти

11.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Хасирджев Александр Мелконович

Мать: не указана

Ахалцихе, ქ. ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთი
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасирджева (Овчарова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
04.09.1911

Сын: Хасирджев Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Хасирджева (Овчарова) Елена Семеновна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Хасирджев Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Хасирджева (Овчарова) Елена Семеновна

Смерть
11.02.1964

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