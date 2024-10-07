Хасирджев Микиртич (Мкртич, Дмитрий) Александрович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти11.02.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Хасирджев Александр Мелконович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1911
Сын: Хасирджев Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: Хасирджева (Овчарова) Елена Семеновна
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Хасирджев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Хасирджева (Овчарова) Елена Семеновна
Смерть
11.02.1964