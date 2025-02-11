Бажанова (Ширшова) Маргарита Сергеевна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Бажанова (Ширшова) Маргарита Сергеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1890, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Около 1943, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Ширшов Сергей Иванович25.09.1870 г.р.
Мать
Ширшова (Пастухова) Олимпиада ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ширшов Сергей Иванович

Мать: Ширшова (Пастухова) Олимпиада Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Работа или профессия
Неизвестно

библиотекарь Кировского завода

Смерть
Около 1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.