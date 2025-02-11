Бажанова (Ширшова) Маргарита Сергеевна
женский, родилась 1890, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Около 1943, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецШиршов Сергей Иванович25.09.1870 г.р.
МатьШиршова (Пастухова) Олимпиада ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург