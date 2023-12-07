Сенаторов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенаторов Филипп

Сенаторов Филипп

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сенаторова) Александра Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенаторов Алексей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Быкова (Сенаторова) Анна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.