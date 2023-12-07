Сенаторов Филипп
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сенаторова) Александра Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенаторов Алексей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Быкова (Сенаторова) Анна Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно