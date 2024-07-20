Любимова (Биткина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
19.09.1843 ст.
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат Николаю Павловичу, Василий Павлович Любимов и крестьянина Ивана Ивановича Биткина жена Евдокия ... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1843 ст.
Сын: Любимов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Любимов Николай Павлович
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1190, л.678 об.-679).
Смерть
Неизвестно