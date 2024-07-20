Любимова (Биткина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Биткина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Николай Павлович

Крещение
19.09.1843 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат Николаю Павловичу, Василий Павлович Любимов и крестьянина Ивана Ивановича Биткина жена Евдокия ... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1843 ст.

Сын: Любимов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Любимов Николай Павлович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1190, л.678 об.-679).
Смерть
Неизвестно

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