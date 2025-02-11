Тимофей Алексеев 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимофей Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1843, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Алексей Дмитриев1817 г.р.
Мать
Анна Михайлова1816 г.р.
Супруги
Евдокия НиколаеваДо 1855 г.р.
Дети
Ксения Тимофеева15.01.1873 г.р.
Евдокия Тимофеева22.02.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Алексей Дмитриев

Мать: Анна Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Николаева

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Рождение ребёнка
15.01.1873

Дочь: Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.02.1876

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Николаева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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