Тимофей Алексеев
мужской, родился 1843, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАлексей Дмитриев1817 г.р.
МатьАнна Михайлова1816 г.р.
Супруги
Евдокия НиколаеваДо 1855 г.р.
Дети
Ксения Тимофеева15.01.1873 г.р.
Евдокия Тимофеева22.02.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Алексей Дмитриев
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Николаева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
15.01.1873
Дочь: Ксения Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
22.02.1876
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Николаева
Смерть
Неизвестно