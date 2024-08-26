Вайс Сергей Паульевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Яренск, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно