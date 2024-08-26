Вайс Сергей Паульевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайс Сергей Паульевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Яренск, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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