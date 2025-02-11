Потешкин Мануил Дмитриев 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Потешкин Мануил Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Потешкин Дмитрий Ларионов1833 г.р.
Супруги
Потешкина Пелагея Дмитриева1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Потешкин Дмитрий Ларионов

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.11.1874

Жена: Потешкина Пелагея Дмитриева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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