Потешкин Мануил Дмитриев
мужской, родился 1854, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецПотешкин Дмитрий Ларионов1833 г.р.
Супруги
Потешкина Пелагея Дмитриева1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Потешкин Дмитрий Ларионов
Мать: ?
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно