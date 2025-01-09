Колосков Павел Романович Около 1728 — найти родственников по фамилии на Familio

Колосков Павел Романович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1728

умер После 1763

Отец
Колосков Роман ИвановичОколо 1709 г.р.
Мать
Колоскова (Бочкова) Прасковья КарповнаОколо 1723 г.р.
Супруги
Колоскова Авдотья ФедоровнаОколо 1730 г.р.
Дети
Колосков Иван Павлович1745 г.р.
(Колоскова) Анна ПавловнаОколо 1750 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Колосков Роман Иванович

Мать: Колоскова (Бочкова) Прасковья Карповна

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колоскова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Колосков Иван Павлович

Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Колоскова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Колоскова) Софья Павловна

Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Колоскова) Акилина Павловна

Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Колосков Фома Павлович

Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Колоскова) Стефанида Павловна

Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Колосков Евстрат Павлович

Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1763

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