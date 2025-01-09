Колосков Павел Романович
мужской, родился Около 1728
умер После 1763
ОтецКолосков Роман ИвановичОколо 1709 г.р.
МатьКолоскова (Бочкова) Прасковья КарповнаОколо 1723 г.р.
Супруги
Колоскова Авдотья ФедоровнаОколо 1730 г.р.
Дети
Колосков Иван Павлович1745 г.р.
(Колоскова) Анна ПавловнаОколо 1750 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Колоскова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Колоскова) Софья Павловна
Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Колоскова) Акилина Павловна
Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Колоскова) Стефанида Павловна
Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Колосков Евстрат Павлович
Мать ребёнка: Колоскова Авдотья Федоровна
Смерть
После 1763