(Голина) Дарья Архиповна
женский, родилась 03.03.1873, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умерла 10.03.1873, Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ
ОтецГолин (Назаров) Архип Аникеевич12.02.1843 г.р.
МатьГолина Марфа Агаповна1847 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1873
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Смерть
10.03.1873
Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ