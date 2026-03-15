(Голина) Дарья Архиповна 03.03.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

(Голина) Дарья Архиповна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 03.03.1873, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умерла 10.03.1873, Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Отец
Голин (Назаров) Архип Аникеевич12.02.1843 г.р.
Мать
Голина Марфа Агаповна1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1873

Отец: Голин (Назаров) Архип Аникеевич

Мать: Голина Марфа Агаповна

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
10.03.1873
Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

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