Никифоров Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1934
Дата смерти16.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова (Кононова) Алла Яковлевна
Смерть
16.12.2013
Похороны
Неизвестно