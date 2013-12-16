Никифоров Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1934

Дата смерти

16.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Кононова) Алла Яковлевна

Рождение ребёнка
07.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова (Кононова) Алла Яковлевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
16.12.2013
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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