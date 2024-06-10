Сысоев Агафон Иванов
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Сысоева (Сысоева) Анна Агафонова
Мать ребёнка: Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Сысоева (Сысоева) Федосья Агафонова
Мать ребёнка: Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Сысоева (Сысоева) Авдотья Агафонова
Мать ребёнка: Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сысоева (Сысоева) Ульяна Агафонова
Мать ребёнка: Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова
Смерть
1795