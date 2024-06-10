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Сысоев Агафон Иванов

Место рождения

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

1749

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Сысоева (Сысоева) Анна Агафонова

Мать ребёнка: Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Сысоева (Сысоева) Федосья Агафонова

Мать ребёнка: Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Сысоева (Сысоева) Авдотья Агафонова

Мать ребёнка: Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сысоева (Сысоева) Ульяна Агафонова

Мать ребёнка: Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Смерть
1795

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