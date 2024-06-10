Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова

Место рождения

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Федосеев Спиридон Максимов

Мать: ?

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Агафон Иванов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Сысоева (Сысоева) Анна Агафонова

Отец ребёнка: Сысоев Агафон Иванов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Сысоева (Сысоева) Федосья Агафонова

Отец ребёнка: Сысоев Агафон Иванов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Сысоева (Сысоева) Авдотья Агафонова

Отец ребёнка: Сысоев Агафон Иванов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сысоева (Сысоева) Ульяна Агафонова

Отец ребёнка: Сысоев Агафон Иванов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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