Сысоева (Федосеева) Устинья Спиридонова
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Федосеев Спиридон Максимов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысоев Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Сысоева (Сысоева) Анна Агафонова
Отец ребёнка: Сысоев Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Сысоева (Сысоева) Федосья Агафонова
Отец ребёнка: Сысоев Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Сысоева (Сысоева) Авдотья Агафонова
Отец ребёнка: Сысоев Агафон Иванов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сысоева (Сысоева) Ульяна Агафонова
Отец ребёнка: Сысоев Агафон Иванов
Смерть
Неизвестно