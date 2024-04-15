(Антошенко) Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антошенко) Мария Герасимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.07.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1833 и 1836 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1878 ст.

Отец: Антоненко Герасим Павлович

Мать: Антоненко Евгения Гавриловна

Кровное, Сумська область
Крещение
20.07.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
28.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитон Иванович Антоненко
Восприемник
30.07.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Даниилович Или Прохорович Демяненко Или Загорулько
Восприемник
15.02.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Васильевна Антоненко
Восприемник
22.10.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Васильевич Антоненко
Восприемник
30.08.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Марфа Васильевна Антоненко
Восприемник
30.03.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Ивановна Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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