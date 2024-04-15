(Антошенко) Мария Герасимовна
Место рождения
Дата рождения20.07.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1878 ст.
Крещение
20.07.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
28.09.1895 ст.
Харитон Иванович Антоненко
Восприемник
30.07.1900 ст.
Иван Даниилович Или Прохорович Демяненко Или Загорулько
Восприемник
15.02.1901 ст.
Евдокия Васильевна Антоненко
Восприемник
22.10.1902 ст.
Михаил Васильевич Антоненко
Восприемник
30.08.1906 ст.
Марфа Васильевна Антоненко
Восприемник
30.03.1908 ст.
Мария Ивановна Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно