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Коржавин Филип Петрович
Коржавин Филип Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1746
Дата смерти
После 1763
Пол
Мужской
Отец
Коржавин Петр Пантелеев
1721 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Коржавин Петр Пантелеев
Мать: не указана
Смерть
После 1763
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