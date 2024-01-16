Пономарёва Маремьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Маремьяна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пономарёв Григорий Ефремович

Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пономарёв Сидор Ефремович

Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пономарёв Ларион Ефремович

Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Пономарёв Иван Ефремович

Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Ефремовна

Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Пономарёв Егор Ефремович

Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Ефрем Наумович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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