Пономарёва Маремьяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пономарёв Григорий Ефремович
Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пономарёв Сидор Ефремович
Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пономарёв Ларион Ефремович
Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Ефремовна
Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Пономарёв Ефрем Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно