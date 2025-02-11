Душина (Душина) Анна Васильевна
женский, родилась Неизвестно
Дети
Кричевцова (Душина) Раиса Константиновна18.09.1905 г.р.
Душин Вениамин Константинович1911 г.р.
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1905
Дочь: Кричевцова (Душина) Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Душин Константин Дмитриевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Душин Вениамин Константинович
Отец ребёнка: Душин Константин Дмитриевич
Щигры, город Щигры, Курская область