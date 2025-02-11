Душина (Душина) Анна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Душина (Душина) Анна Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Кричевцова (Душина) Раиса Константиновна18.09.1905 г.р.
Душин Вениамин Константинович1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1905

Дочь: Кричевцова (Душина) Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Душин Константин Дмитриевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Рождение ребёнка
1911

Сын: Душин Вениамин Константинович

Отец ребёнка: Душин Константин Дмитриевич

Щигры, город Щигры, Курская область

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