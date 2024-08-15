Арланова (Прокофьева) Валентина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокофьев Борис Степанович0
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова (Арланова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Арланов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1974
Сын: Арланов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Арланов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1977
Сын: Арланов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Арланов Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно