Арланова (Прокофьева) Валентина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арланова (Прокофьева) Валентина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофьев Борис Степанович0

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Арланова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Арланов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1974

Сын: Арланов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Арланов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1977

Сын: Арланов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Арланов Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

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