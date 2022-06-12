Арланов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.06.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова (Арланова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Арланова (Прокофьева) Валентина Борисовна
Рождение ребёнка
13.07.1974
Сын: Арланов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Арланова (Прокофьева) Валентина Борисовна
Рождение ребёнка
04.05.1977
Сын: Арланов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Арланова (Прокофьева) Валентина Борисовна
Смерть
12.06.2022