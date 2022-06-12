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Арланов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

УА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Арланова (Турсукова) Анна Никитична 15

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Арланова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Арланова (Прокофьева) Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
13.07.1974

Сын: Арланов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Арланова (Прокофьева) Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
04.05.1977

Сын: Арланов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Арланова (Прокофьева) Валентина Борисовна

Смерть
12.06.2022

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