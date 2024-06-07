Филимонова (Тимченко) Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения12.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1979
Сын: Филимонов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
17.11.1987
Отец ребёнка: Филимонов Сергей Анатольевич
Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область