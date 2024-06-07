Филимонова (Тимченко) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Тимченко) Татьяна Семеновна

Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

12.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
12.12.1979

Сын: Филимонов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
17.11.1987

Сын: Филимонов Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Филимонов Сергей Анатольевич

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область

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