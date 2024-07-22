Буклов Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.05.1877 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буклов Андрей Иванов
Мать ребёнка: Буклова (Скоркина) Мавра Ерофеева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-99DM?i=647&cc=4450389&cat=754347 запись о рождении (мать указана с ошибкой, в восприемниках сестра матери Фекла Шкоркина)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1850 ст.
Дочь: Буклова Ирина Иванова
Мать ребёнка: Буклова (Скоркина) Мавра Ерофеева
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Буклова Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Буклова (Скоркина) Мавра Ерофеева
Рождение ребёнка
15.06.1866 ст.
Дочь: Буклова Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Буклова (Скоркина) Мавра Ерофеева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-9ZHT?i=734&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Смерть
21.05.1877 ст.
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333538#238 запись о смерти от тифа в 68 лет