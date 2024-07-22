Буклов Иван Степанов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Буклов Иван Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.05.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буклов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Буклова (Скоркина) Мавра Ерофеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-99DM?i=647&cc=4450389&cat=754347 запись о рождении (мать указана с ошибкой, в восприемниках сестра матери Фекла Шкоркина)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буклова (Скоркина) Мавра Ерофеева

Рождение ребёнка
08.04.1850 ст.

Дочь: Буклова Ирина Иванова

Мать ребёнка: Буклова (Скоркина) Мавра Ерофеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Буклова Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Буклова (Скоркина) Мавра Ерофеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.06.1866 ст.

Дочь: Буклова Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Буклова (Скоркина) Мавра Ерофеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-9ZHT?i=734&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Смерть
21.05.1877 ст.
Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333538#238 запись о смерти от тифа в 68 лет

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