Рабецкая (Рабсуцкая) Вера Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабецкая (Рабсуцкая) Вера Поликарповна

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Место рождения

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Призыв на военную службу
?.06.1941
Поставы, Поставский район, Витебская область
Военная награда
08.07.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

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