Рабецкая (Рабсуцкая) Вера Поликарповна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.06.1941
Поставы, Поставский район, Витебская область
Военная награда
08.07.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно