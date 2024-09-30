Наппу (Хювёнен) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу (Хювёнен) Мария Иосифовна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

25.06.1850

Дата смерти

09.10.1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
12.10.1869

Муж: Наппу Абрам Густавович

Рождение ребёнка
22.11.1873

Сын: Наппу Иосиф Абрамович

Отец ребёнка: Наппу Абрам Густавович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1875

Сын: Наппу Петр Абрамович

Отец ребёнка: Наппу Абрам Густавович

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
09.10.1926

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