Наппу (Хювёнен) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения25.06.1850
Дата смерти09.10.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1869
Рождение ребёнка
22.11.1873
Отец ребёнка: Наппу Абрам Густавович
Рождение ребёнка
01.12.1875
Сын: Наппу Петр Абрамович
Отец ребёнка: Наппу Абрам Густавович
Смерть
09.10.1926